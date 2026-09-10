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August 2026 rescrie istoria climatică. Cea mai fierbinte lună înregistrată vreodată
FOTO: Arhivă
Datele oficiale confirmă că recordurile de temperatură au fost depășite la nivel global, cu un impact major asupra ecosistemelor și societății.
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