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Un șofer de microbuz a fost prins băut la volan în timp ce transporta copii

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 09:16

Polițiștii au intervenit în ultimul moment în satul Baldovinești, reușind să evite o posibilă tragedie.

Un incident alarmant s-a produs în satul Baldovinești, unde polițiștii au intervenit prompt pentru a opri un microbuz condus de un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul se îndrepta spre o grădiniță din zonă, având în vehicul șapte copii pe care trebuia să îi lase la cursuri.

Pericol evitat în ultima clipă de agenții de poliție

Situația a ieșit la iveală în timpul unui control de rutină efectuat de organele de poliție pe drumurile publice. Oamenii legii l-au tras pe dreapta pe conducătorul auto exact înainte ca acesta să ajungă la destinația finală, unde urma să lase preșcolarii.

Conform informațiilor furnizate de sursa citată, în urma verificărilor efectuate, rezultatul aparatului etilotest a indicat clar prezența alcoolului în aerul expirat al individului. Acesta a pus în pericol iminent viața minorilor pe care îi transporta, demonstrând o iresponsabilitate extrem de gravă.

După această constatare, polițiștii au luat imediat măsuri, șoferul fiind tras la răspundere conform legislației rutiere. Astfel de evenimente trag un semnal de alarmă puternic asupra siguranței transportului școlar. Din fericire, cei șapte copii au fost puși în afara oricărui pericol, evitându-se o dramă rutieră.

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