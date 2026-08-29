Tratament nou pentru adulții cu HIV, aprobat în SUA. Se administrează o dată pe zi

Publicat 29 aug. 2026, 09:36 Sursă Realitatea.Net

Autoritatea americană care reglementează medicamentele a aprobat un nou tratament pentru adulții cu HIV, care poate fi administrat o singură dată pe zi. Noua opțiune poate înlocui tratamentul folosit deja de pacienții la care virusul este ținut sub control și poate reduce numărul de pastile luate zilnic de cei care urmează scheme mai complicate.

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