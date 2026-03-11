Probleme tehnice la morga Spitalului Județean Suceava. Eliberarea decedaților, suspendată temporar

Activitatea de eliberare a persoanelor decedate de la morga Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava va fi suspendată temporar pe 12 martie 2026, din motive tehnice.

Reprezentanții spitalului anunță că în această zi Serviciul de Prosectură nu va efectua procedurile de predare a persoanelor decedate către aparținători sau către operatorii de servicii funerare.

Conducerea unității medicale precizează că măsura are caracter temporar. Personalul tehnic intervine pentru remedierea unor probleme tehnice apărute în cadrul serviciului.

Spitalul anunță că activitatea medicală din celelalte secții și servicii funcționează normal și nu este afectată de această situație.

Serviciul de Prosectură își va relua programul obișnuit începând cu 13 martie 2026. Reprezentanții spitalului transmit scuze pentru inconvenientele create.