Ministrul Sănătății anunță controale fără precedent
Alexandru Rogobete
Sunt controale la nivel național privind respectarea de către medici a programului în spitalele publice.
Colegiul Medicilor din România subliniază că respectarea programului de lucru este esențială pentru buna funcționare a sistemului sanitar și pentru consolidarea încrederii pacienților.
Președintele Colegiului, Cătălina Poiană, a arătat că exercitarea activității în sectorul public și în cel privat impune o delimitare clară a timpului de muncă.
Totodată se solicită spitalelor să respecte condițiile de lucru ale medicilor.
Reacția vine în contextul în care Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat controale la nivel național privind respectarea programului în spitalele publice, după ce pe site-ul unei clinici private a fost publicat un videoclip în care un medic angajat și la un spital public se pregătea pentru o intervenție chirurgicală în acea clinică.
Citește și:
- 21:38 - Viktor Orban propune un „acord de securitate european” care să includă și Rusia
- 20:50 - Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
- 20:20 - Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News