Trump a făcut spectacol la G7: „Eu sunt șeful”. Reacția liderilor prezenți

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a atras din nou atenția la summitul G7 desfășurat la Evian, după o remarcă făcută în momentul în care s-a alăturat liderilor celor mai dezvoltate economii ale lumii.
Ajuns ultimul la masa discuțiilor, liderul de la Casa Albă i-a salutat pe participanți, a dat mâna cu președintele francez Emmanuel Macron și s-a oprit pentru câteva momente înainte de a-și ocupa locul.
Cu zâmbetul pe buze, Trump le-a spus celor prezenți: „I am the boss” („Eu sunt șeful”), replică ce a provocat râsete în rândul liderilor reuniți la summit.
Momentul a contribuit la atmosfera relaxată a întâlnirii, în contextul unor discuții importante privind securitatea internațională, războiul din Ucraina și situația economică globală.
Pe parcursul reuniunii, președintele american a avut și o altă observație, plângându-se că temperatura din sală este prea ridicată, fiind obișnuit cu aerul condiționat utilizat frecvent în Statele Unite.
În ciuda reputației sale de critic al reuniunilor multilaterale, Donald Trump a adoptat de această dată o abordare mai conciliantă. Liderul american a susținut documentul comun adoptat de participanții la summit și nu a contestat concluziile reuniunii.
În declarația finală, statele G7 – Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Statele Unite și Regatul Unit – și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au convenit asupra unor măsuri suplimentare de presiune economică asupra Rusiei.
Printre deciziile anunțate se numără intensificarea sancțiunilor care vizează exporturile rusești de hidrocarburi, precum și continuarea sprijinului militar pentru Kiev prin furnizarea de sisteme de apărare antiaeriană, interceptoare și armament cu rază lungă de acțiune.
Summitul de la Evian a fost marcat astfel atât de momente informale și declarații spectaculoase, cât și de decizii importante privind securitatea și stabilitatea internațională.