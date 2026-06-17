Trump a făcut spectacol la G7: „Eu sunt șeful”. Reacția liderilor prezenți

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 iun. 2026, 15:27

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a atras din nou atenția la summitul G7 desfășurat la Evian, după o remarcă făcută în momentul în care s-a alăturat liderilor celor mai dezvoltate economii ale lumii.

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