Politica· 1 min citire

Ședință crucială la PSD: se pregătesc social-democrații să intre la guvernare?

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Scris deStoica Marian
Publicat16 iun. 2026, 13:38
Sursărealitatea.net

PSD nu vrea USR la guvernare.

Președintele PSD Sorin Grindeanu se află marți într-o ședință cu liderii partidului, înainte de întâlnirea cu premierul desemnat Adrian Veștea.

Surse Realitatea PLUS spun că social-democrații sunt gata să intre la guvernare. În paralel, USR - care a făcut scut în jurul lui Ilie Bolojan de când a fost demis prin moțiune de cenzură - a decis să nu susțină Guvernul Veștea.

Sorin Grindeanu și lider din PSD se află, marți după-amiază, într-o ședință la Parlament pentru a stabili viitoarea strategie privind guvernarea.

Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, cei de la PSD își doresc să intre la guvernare alături de Adrian Veștea, însă fără USR.

Ulterior urmează să aibă loc și o întâlnire între Adrian Veștea și membrii PSD.

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