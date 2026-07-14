Politica· 2 min citire

Scenariul care aruncă în aer negocierile politice: Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea de Suceava
Scris deRealitatea de Suceava
Publicat14 iul. 2026, 10:13
SursăRealitatea PLUS

Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate, însă consideră că această soluție nu ar rezolva criza politică. Declarația vine după negocierile fără rezultat purtate cu partidele politice, în urma cărora nu a fost luată nicio decizie. Președintele este așteptat să anunțe numele noului premier, potrivit Realitatea PLUS.

Partidele nu au ajuns la un acord la Palatul Cotroceni

Discuțiile purtate la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără un rezultat, deoarece partidele politice au venit cu propriile condiții și nu au reușit să ajungă la o înțelegere. Potrivit unor surse social-democrate, România nu va avea un nou guvern până la finalul lunii iulie. PSD susține că proiectele din PNRR nu vor fi votate decât în momentul în care Ilie Bolojan va pleca de la Palatul Victoria. În același timp, liderul UDMR a propus o succesiune de guverne până la următoarele alegeri parlamentare.

Varianta unei succesiuni de guverne

Propunerea UDMR presupune, într-o primă etapă, formarea unui așa-numit guvern de armistițiu, prin refacerea coaliției pentru câteva luni. Ulterior, ar urma guverne minoritare formate de PSD și de partidele de dreapta, iar spre anul 2028 ar putea fi instalat un guvern tehnocrat.

Pe masa discuțiilor rămâne și varianta unui guvern de armistițiu, tehnocrat sau mixt, condus de Alexandru Nazare. Potrivit unor surse, Nicușor Dan ar fi de acord cu aceste variante, atât timp cât se conturează o majoritate pro-occidentală, fără să fie nevoie de voturile AUR. Președintele urmează să prezinte decizia privind desemnarea noului premier. Anunțul este așteptat în cursul zilei, iar numele propus pentru conducerea Guvernului va arăta care dintre variantele discutate va fi aleasă.

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