Revoltă uriașă în PNL: CINE sunt liberalii care i-au ținut piept lui Bolojan

Război total în PNL. Mai mulți oameni cheie din partid i-au ținut piept lui Ilie Bolojan chiar dacă au fost amenințați cu excluderea. Alina Gorghiu, Lucian Bode, Hubert Thuma și Alin Tișe sunt doar câțiva dintre dintre liberali care nu se lasă intimidați. Și Crin Antonescu a criticat dur noua conducere a partidului.
Alina Gorghiu l-a criticat dur pe Ilie Bolojan și a susținut că premierul interimar se teme de învestirea guvernului Veștea.
Aceasta a declarat: "Ruptura, dacă are loc, va fi în detrimentul Partidului Naţional Liberal. Nimeni nu poate să decidă excluderea unui membru a cărui singură vină este libertatea de exprimare şi de conştiinţă în interiorul partidului." - a transmis Alina Gorghiu.
Hubert Thuma, liderul liberal din tabăra Veștea, critică echipa propusă de Ilie Bolojan la conducerea PNL, în care se regăsesc nume precum Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, care au intrat în PNL cu o zi înainte de Congres și au obținut funcții de vârf. „USR-izarea PNL nu este o simplă acuzație, e un proces”, a scris Thuma pe pagina lui de socializare, în timp de liberalii lui Bolojan votau pentru funcțiile acestora.
Cu o reacție dură a venit și Crin Antonescu. Fostul lider al partidului a numit adunarea organizată de Ilie Bolojan „Congresul trădătorilor” și a susținut că liberalii și-au abandonat identitatea și istoria.
Crin Antonescu vorbește despre o ruptură profundă în interiorul partidului și transmite un mesaj dur foștilor săi colegi, despre care spune că au ales să tacă în fața transformărilor prin care trece PNL-ul.
Lucian Bode a declarat că: "Noua viziune liberală începe cu ultimatumuri și se încheie cu amenințarea excluderii celor care îndrăznesc să aibă o altă opinie în interiorul partidului. Subliniez, doar în interiorul partidului. E deplorabil și hilar unde s-a ajuns." - a transmis fostul secretar general al PNL. Totul după ce și lui i-a fost cerută demisia din partid și a anunțat că nu o va depune.
Alin Tișe susține că războiul din PNL e atât de murdar, încât până și adversarii partidului privesc cu jenă. Acesta a transmis, CITEZ: „Atât de lipsit de valori și reformat este acest partid încât să numești vicepreședinți naționali oameni intrați de câteva ore.” De asemenea, șeful Consiliului Județean Cluj a transmis că atât el, cât și alți colegi ai săi, se întreabă ce mai caută în PNL.