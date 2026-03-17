Radu Miruță nu știe dacă suntem apărați. Ministrul Apărării, declarații șocante: „Nu putem să depistăm toate dronele”

Declarații șocante ale ministrului Apărării, Radu Miruță, care a vorbit direct despre vulnerabilitățile României în fața dronelor și a unor posibile amenințări. Oficialul a recunoscut că există situații în care astfel de aparate pot pătrunde în țară fără a fi detectate imediat.

„Nu tot timpul putem să prindem pe radar aceste situații. E o chestiune care ține de relief, care ține de zona prin care se întâmplă, e o chestiune care ține și de zona în care se poate angaja ținta respectivă, că nu-i suficient să dai o dronă jos acasă, presupune explozia deasupra a două, trei case. Armata Română analizează toate aceste scenarii. Sunt zone prin care, în anumite contexte, de vegetație, de relief, dronele ar putea să intre câteva sute de metri până să fie observate.

Radu Miruță nu știe dacă suntem apărați

Pe diverse amenințări, nu știu, de potențial atac terorist, de alte lucruri care nu țin de Ministerul Apărării, Ministerul Apărării este informat, nu am primit o informație conform căreia a rezistat un risc de atac terorist cu dedicație pentru cetățenii români. Dacă se mai întâmplă atacuri teroriste prin lume, cum s-au mai întâmplat, unde se nimerește să fie și români, ar putea să fie și ei afectați, dar nu am primit până astăzi o informare conform căreia s-ar derula lucruri în jurul situației că sunt români”, a declarat Miruță.