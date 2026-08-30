Presiunea maximă funcționează: Iranul se prăbușește sub politica Trump

Publicat 30 aug. 2026, 10:25 Sursă Realitatea.Net

Când un președinte iranian recunoaște în direct, la televiziunea de stat, că "ruta e blocată și mărfurile nu mai intră", asta nu mai e propagandă occidentală — e capitulare. Masoud Pezeshkian a confirmat vineri ceea ce Washingtonul susține de luni de zile: blocada americană a tăiat între 25 și 35 la sută din comerțul Iranului, iar regimul de la Teheran ia acum în calcul dublarea prețului benzinei, în timp ce cozile la pompă și cumpărăturile în panică au devenit realitate cotidiană. Nu e o coincidență. E rezultatul direct al unei strategii pe care administrația Trump o aplică metodic, fără ezitări și fără menajamente diplomatice inutile.

Distribuie articolul