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ORA 16:00. BOLOJAN BAGĂ GUVERNUL ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

ORA 16:00. BOLOJAN BAGĂ GUVERNUL ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

ORA 16:00. BOLOJAN BAGĂ GUVERNUL ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 27 oct. 2025, 14:48

Ședință pentru modificarea OUG care a provocat revolta primarilor

Guvernul se reunește azi, de la ora 16:00, în ședință extraordinară, pentru a modifica OUG 52 privind o serie de măsuri de austeritate la nivelul administrațiilor locale, proiect ce a provocat revolta primarilor din cauza unor prevederi confuze, care au dus la blocaje în teritoriu.

Ședința are loc după ce partenerii de Coaliție de la PSD au criticat lentoarea cu care Guvernul tratează modificările unor prevederi din OUG 52, așa cum au sugerat edilii și alți oficiali din administrațiile locale.

Proiectul, în forma inițială, a stârnit furia primarilor, inclusiv a celor din PNL. Pe lângă blocajul unor activități și decontări, social-democrații au acuzat și Ministerul Finanțelor de ipocrizie, pentru că a cerut să fie exceptat de la măsuri pe care chiar el le-a elaborat sau verificat.

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