MIHAI ENACHE (AUR): ”ERA NECESAR ACEST RAPORT - PREA MULT AM AȘTEPTAT CA CEI CARE AU CÂȘTIGAT ALEGERILE SĂ FACĂ LUMINĂ”

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, deputatul AUR Mihai Enache detaliază motivațiile din spatele raportului parlamentar pe care îl susține, document care solicită suspendarea președintelui Nicușor Dan și reluarea procesului electoral în București.

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, deputatul AUR Mihai Enache detaliază motivațiile din spatele raportului parlamentar pe care îl susține, document care solicită suspendarea președintelui Nicușor Dan și reluarea procesului electoral în București.

„Era necesar întocmirea acestui raport; prea mult am așteptat de la cei care au câștigat alegerile să facă lumină asupra anulării alegerilor.”, spune Enache.

Deputatul subliniază implicit că există suspiciuni sau neclarități legate de validitatea alegerilor sau de procedurile din jurul acestora, în opinia sa suficient de grave încât să justifice un raport ce cere măsuri extreme, precum suspendarea și reluarea votului.

Potrivit declarațiilor lui Enache, dacă raportul este adoptat și se constată că există temei legal, președintele ar fi suspendat din funcție până la clarificarea situației, iar autoritățile ar organiza un nou scrutin.

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