Lovitură majoră pentru Ilie Bolojan: instanța suspendă deciziile conducerii PNL și excluderea oamenilor lui Veștea

Publicat 1 iul. 2026, 17:13 Sursă realitatea.net

Criza internă din PNL se adâncește după ce Tribunalul București a admis cererea de suspendare a hotărârii Consiliului Național Extraordinar din 19 iunie. Decizia vizează direct acțiunile coordonate de Ilie Bolojan, inclusiv excluderile operate în partid, modificarea statulului și organizarea Congresului. Decizia nu este definitivă, dar este executorie.

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