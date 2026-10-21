Ilie Bolojan nu exclude o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu
Ilie Bolojan și Luca Niculescu
PNL ar putea lua în calcul o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu după adoptarea bugetului pe 2027. Ilie Bolojan cere respectarea țintelor de deficit.
PNL ar putea încerca să demită Guvernul Niculescu
La doar o zi după învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, tensiunile politice continuă. Deși liberalii au votat pentru instalarea noului Executiv, Partidul Național Liberal ia în calcul posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură, în funcție de modul în care premierul va gestiona economia și finanțele publice.
Ilie Bolojan a anunțat că PNL va analiza activitatea Guvernului după adoptarea bugetului de stat pentru 2027. În funcție de concluziile acestei evaluări, liberalii ar putea decide dacă există motive pentru inițierea unui demers parlamentar care să ducă la demiterea Cabinetului Niculescu.
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, bugetul pentru anul viitor va reprezenta un test important pentru relația dintre PNL și noul premier.
Bugetul pe 2027, condiția care ar putea schimba relația dintre PNL și Guvern
Unul dintre principalele obiective urmărite de liberali este respectarea țintelor de deficit bugetar asumate de România. PNL susține continuarea măsurilor de disciplină fiscală și solicită ca eventualele cheltuieli suplimentare ale statului să fie susținute de venituri corespunzătoare.
Ilie Bolojan și conducerea partidului vor să se asigure că noul Executiv păstrează direcția de consolidare fiscală promovată în perioada guvernării liberale.
În acest context, adoptarea bugetului pentru 2027 va deveni un moment decisiv. Dacă proiectul bugetar nu va respecta principiile economice susținute de PNL, liberalii ar putea reevalua sprijinul acordat Guvernului și ar putea lua în calcul o moțiune de cenzură.
Deocamdată, nu a fost anunțată o decizie definitivă privind inițierea unei asemenea acțiuni.
Liberalii au votat Guvernul Niculescu, dar au trecut în opoziție
Deși parlamentarii PNL au contribuit la învestirea Cabinetului Luca Niculescu, partidul a decis să nu participe la noua formulă de guvernare și să își desfășoare activitatea din opoziție.
Susținerea acordată la votul de învestitură a fost legată de un acord politic între Ilie Bolojan și premierul Luca Niculescu. Înțelegerea stabilește anumite condiții privind direcția economică și fiscală, precum și o perioadă în care liberalii s-au angajat să nu inițieze sau să susțină o moțiune de cenzură.
Prin urmare, posibilitatea unei moțiuni nu înseamnă că PNL intenționează să demită imediat Guvernul. Poziția partidului urmează să fie reevaluată în funcție de angajamentele asumate și de evoluția situației economice.
PNL vrea să influențeze deciziile economice din Parlament
Chiar dacă nu mai are reprezentanți în Executiv, PNL încearcă să păstreze un rol important în stabilirea direcției economice a României.
Liberalii susțin reducerea deficitului bugetar, controlul cheltuielilor publice și protejarea investițiilor. În același timp, partidul respinge măsurile care ar putea determina creșterea cheltuielilor fără o sursă clară de finanțare.
Strategia PNL presupune folosirea instrumentelor parlamentare pentru a influența proiectele Guvernului, inclusiv prin amendamente legislative și contestarea unor măsuri pe care le consideră neconforme cu legea fundamentală.
În perioada următoare, bugetul și politicile fiscale vor reprezenta principalele puncte de confruntare dintre liberali și noul Executiv.
AUR ar putea susține o eventuală moțiune de cenzură
În ecuația unei posibile schimbări de guvern, un rol important l-ar putea avea și celelalte partide parlamentare.
Potrivit informațiilor publicate de Realitatea PLUS, AUR și-a exprimat disponibilitatea de a vota o eventuală moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu.
În paralel, liberalii analizează posibilitatea unei colaborări parlamentare mai strânse cu USR, în special pentru inițiative legislative comune și contestarea unor măsuri guvernamentale.
Totuși, o eventuală moțiune de cenzură ar necesita o decizie politică explicită și suficiente voturi în Parlament. În acest moment, PNL nu a anunțat că va iniția imediat un asemenea demers.
Ce urmează pentru Guvernul Niculescu
Viitorul relației dintre PNL și Guvernul Niculescu va depinde în mare măsură de bugetul pentru 2027 și de respectarea angajamentelor economice asumate.
Ilie Bolojan a transmis că liberalii vor evalua măsurile adoptate de Executiv și vor decide ulterior dacă este necesară o schimbare de strategie.
Astfel, deși a contribuit la instalarea noului Guvern, PNL nu exclude o confruntare parlamentară în perioada următoare. Bugetul de stat va reprezenta principalul test pentru Luca Niculescu și pentru capacitatea sa de a menține un echilibru între cheltuielile publice, investiții și reducerea deficitului.
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