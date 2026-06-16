Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, întâlnire de taină. Ce au discutat cei trei lideri

Scris de Daniel Onescu Publicat: 16 iun. 2026, 11:49

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit la primele ore ale dimineții pentru a discuta despre strategia pe care o vor adopta în ceea ce privește nominalizarea și votarea lui Adrian Veștea în funcția de premier al României.

Distribuie articolul