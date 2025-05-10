GEORGE SIMION: ROMÂNIA PROFUNDĂ ESTE ORIUNDE SUNT FRAȚII ȘI SURORILE NOASTRE

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale din 18 mai, a participat la întronizarea Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie ca primul Arhiepiscop al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în Catedrala Arhiepiscopală ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, din Londra.

"A fost o slujbă plină de lumină, de emoție și de speranță, înconjurată de rugăciunea miilor de români care, departe de casă, țin aprinsă candela credinței. Împreună cu ierarhi din țară și din diaspora, sub binecuvântarea Mitropolitului Iosif și a Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, am trăit un moment de comuniune autentică: între neam și Biserică, între casă și pribegie, între trecut și viitor.

Fiecare astfel de eveniment este un prilej nu doar de rugăciune, ci și de apropiere. După slujbă, am avut bucuria să mă întâlnesc cu membri ai comunității românești din Marea Britanie – oameni care au muncit, au rezistat și au construit o viață departe de țară, dar nu departe de România din sufletul lor. Am vorbit despre credință, despre familie, despre ce ne leagă și despre ce putem construi împreună.

Le-am spus că ne dorim cu toții să îi avem, într-o zi cât mai apropiată, din nou acasă. Și le-am promis că vom face tot ce ține de noi pentru a crea condiții demne pentru întoarcerea lor. Nu-i vom uita, așa cum a făcut-o clasa politică veche. România are nevoie de ei. Și îi așteaptă!

Românii din Marea Britanie nu sunt plecați. Sunt prezenți – în suflet, în rugăciune, în comunitatea acestora.

Sunt cei care au dus cu ei nu doar limba, ci și valorile. Nu doar tradiția, ci și verticalitatea. Sunt cei care ne arată, prin muncă și demnitate, că România trăiește oriunde se roagă un român ortodox.

Întronizarea Arhiepiscopului Atanasie nu este doar un act administrativ. Este o întărire a prezenței spirituale românești în Occident. Este un semn că Biserica noastră nu-și uită fiii plecați, ci îi întărește, îi adună, îi păstorește și îi binecuvântează.

România are nevoie de unitate. Iar credința este liantul cel mai puternic. Credința care ne-a ținut vii în vremuri grele. Credința care ne-a salvat când politicienii ne-au trădat. Credința care astăzi, în diaspora, ține aprinsă flacăra neamului românesc.

Mulțumesc tuturor celor care slujesc, cu discreție și dăruire, în cele 63 de parohii și mânăstiri ortodoxe din Marea Britanie. Sunt, pentru mine și pentru milioane de români, o dovadă că România profundă nu poate fi ștearsă de niciun regim și de nicio distanță.

Fie ca Arhiepiscopul Atanasie să fie lumină, părinte și păzitor pentru toți românii din această parte din lume!

Iar noi, cei de acasă, să nu-i uităm pe cei de departe!

Ei nu ne-au lăsat. Să nu-i lăsăm nici noi!", transmite George Simion, într-un mesaj emoționant publicat pe site-ul personal.



MATERIAL PUBLICITAR POLITIC

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor

Email: [email protected], Adresă: com. Tunari, sat Tunari, str. Geneva, nr. 20, parter, ap. 1, jud. Ilfov

CMF: 31250007, CPP A0B0C1D1E1 TUR 2

Sursa: Realitatea din AUR