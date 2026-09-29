Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan pică la vot? Abrudean: Președintele trebuie să țină cont de majorități

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 sept. 2026, 14:18

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat marți, la Parlament, că alegerile anticipate nu trebuie eliminate din scenariu în cazul în care Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu primește votul de învestitură.

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