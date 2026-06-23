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Politica· 2 min citire
Călin Georgescu intervine în ziua consultărilor cruciale. ”Un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum”
Călin Georgescu
Călin Georgescu, candidatul interzis de sistem, intervine în ziua consultărilor pentru desemnarea noului premier și subliniază că ”un guvern depărtat de voia lui Dumnezeu va cădea oricum”.
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