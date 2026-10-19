Anca Alexandrescu, despre guvernul Niculescu: ”Nu cred că va pica rapid dacă face ce a promis”

Publicat 19 oct. 2026, 15:25 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat luni, la Realitatea Plus, că guvernul Niculescu este unul fragil, însă nu crede că va cădea atât de repede daca va face ceea ce a promis.

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