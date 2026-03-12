SUA au pierdut 11 miliarde de dolari în prima săptămână a războiului cu Iranul

Sursă: realitatea.net

După o săptămână de război împotriva Iranului, Statele Unite au pierdut peste 11,3 miliarde de dolari, potrivit unui briefing al Pentagonului pentru membrii Congresului, afirmă New York Times, notează AFP.

Potrivit ziarului, care citează surse anonime care au participat la briefingul ținut marți, această cifră exclude multe costuri legate de pregătirea atacurilor, sugerând că suma finală ar putea fi mult mai mare.



Oficiali ai Pentagonului au declarat anterior Congresului că a fost folosită muniție în valoare de 5,6 miliarde de dolari în primele două zile de lovituri aeriene împotriva Iranului, o cifră care depășește cu mult estimările anterioare, potrivit presei americane.



Administrația Trump nu a furnizat o evaluare publică a costului conflictului pe care l-a declanșat pe 28 februarie împreună cu Israelul.