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Economie· 1 min citire
SCHIMBARE MAJORĂ pentru românii cu credite în FRANCI ELVEȚIENI. Ce se modifică de la 1 ianuarie
SCHIMBARE MAJORĂ pentru românii cu credite în FRANCI ELVEȚIENI. Ce se modifică de la 1 ianuarie
De anul viitor, împrumuturile în franci elveţieni vor fi raportate la un nou indice
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