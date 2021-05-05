Proprietarii de rable sau autoturisme cu care nu circulă vor fi obligați să plătească RCA

Poliţa RCA este obligatorie atâta timp cât autoturismul n-a fost radiat din circulaţie, chiar dacă este nefuncţional, a decis Curtea de Justiţie a UE
Românii care au mașini pe care nu le folosesc sunt buni de plată pentru că vor fi nevoiți să încheie polițe RCA pentru ele. O spune Curtea Europeană de Justiție într-o decizie recentă. Asigurarea devine, astfel, obligatorie și pentru mașinile care nu se află în circulație, iar unele dintre ele ocupă de ani de zile carosabilul sau spațiile verzi. Potrivit estimărilor, în România sunt circa 2 milioane de autoturisme care fie nu mai circulă, fie nu se plătește asigurarea obligatorie.
Poliţa RCA este obligatorie atâta timp cât autoturismul n-a fost radiat din circulaţie, chiar dacă este nefuncţional, a decis Curtea de Justiţie a UE.
Recenta decizie o completează pe cea din 2018, care stabileşte că proprietarii maşinilor înmatriculate și funcţionale sunt obligaţi să aibă RCA chiar dacă nu circulă cu ele.
În România, actuala legislație prevede posibilitatea suspendării RCA, iar această portiță legislativă este des folosită în ultima vreme pentru rablele care nu se află în circulație.
Potrivit ultimelor date oficiale, în România ponderea mașinilor asigurate în totalul vehiculelor înmatriculate este sub nivelul de 85%, impus de UE.
Decizia CJUE se bazează pe un precedent creat în Polonia, în care o colectivitate locală a devenit proprietar (în baza unei decizii de confiscare) al unei maşini nefuncţionale, care a fost casată şi radiată ulterior.
După ce maşina a fost radiată, Fondul de Garantare a Asigurărilor din Polonia a amendat entitatea cu aproape 1.000 de euro pentru neîncheierea unei poliţe RCA pe toată perioada în care a fost proprietar, chiar dacă maşina nu era funcţională.
Deciziile date de CJUE sunt obligatorii pentru toate instanţele din Uniunea Europeană care se confruntă cu cazuri asemănătoare, dar autorităţile trebuie, de asemenea, să ţină cont de ele, în vederea ajustării legislaţiei interne.