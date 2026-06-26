Advertising
Economie· 2 min citire
15 mașini de lux de peste 1,3 milioane de euro, scoase la vânzare de statul român
Mașină de lux scoasă la licitație/ Foto: anabi.just.ro
Statul român, prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), a lansat o nouă licitație publică pentru 15 autoturisme de lux confiscate într-un dosar instrumentat de DIICOT. Vehiculele, evaluate la peste 1,3 milioane de euro, includ modele Porsche, Mercedes și autovehicule de lux, și sunt vândute online prin platforma instituției.
Citește și
- 16:40Motivul pentru care patronii ajunși în pragul falimentului se tem să mai concedieze angajați
- 15:54Ministerul Sănătății, plată record prin PNRR: 438 milioane de lei într-o singură săptămână
- 14:58Cel mai mare producător auto european concediază peste 100.000 de angajați. Mai multe fabrici vor fi închise
- 11:04Autostrada A0 Nord ar putea fi gata cu șase luni mai devreme. Lotul 1 a depășit 63% execuție
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News