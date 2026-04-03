Stoichiță reacționează dur după infarctul lui Mircea Lucescu: „Ce presiune a pus Federația?”

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu continuă să stârnească reacții în lumea fotbalului, după infarctul suferit la Spitalul Universitar din București, chiar în ziua în care urma să fie externat.

Fostul selecționer al României se confruntă cu probleme medicale serioase, apărute la scurt timp după barajul pierdut cu Turcia. În urma incidentului, a fost supus unei noi intervenții și rămâne sub supravegherea atentă a medicilor.

Mihai Stoichiță a oferit detalii despre starea acestuia și a ținut să clarifice și speculațiile privind o posibilă presiune din partea Federației. „Sunt tare îngrijorat de ce s-a întâmplat cu Lucescu.

După ce ieri (n.r. – joi) am stat cu el, am stat acolo o perioadă destul de lungă de timp împreună cu președintele (n.r. – Răzvan Burleanu). Eram bucuroși că azi iese din spital, era totul OK.

Era bucuros că… Mă rog, nu era bucuros că și-a încheiat colaborarea cu federația din cauza stării de sănătate, dar faptul că președintele i-a propus să continuăm o colaborare între federație și dumnealui, era o chestie foarte, foarte importantă și pentru el.

Îl menținea în lumea fotbalului și era important și pentru noi, pentru că experiența, sfaturile lui ar fi adus un plus valoare în domeniul în care ar fi activat.

Dar acum pot să vă spun că e stabil, după ce am vorbit la spital, după veștile de acolo, este într-o stare stabilă”, a declarat Mihai Stoichiță. Oficialul FRF a respins ferm ideea că antrenorul ar fi fost supus unei presiuni excesive.

„Ce presiune am pus noi pe domnul Lucescu? Ți se pare că FRF a avut o atitudine agresivă cu dânsul? A fost o colaborare mai mult decât bună. Și dumnealui a fost bucuros ca a venit. Ce se întâmplă ulterior face parte din viața fiecărui antrenor.

E aceeași presiune pe care o are și antrenorul Germaniei, la fel ca antrenorul României. E aceeași competiție, aceeași dorință de a ajunge acolo, aceeași stare de tensiune la fiecare meci”, a conchis Mihai Stoichiță.

Situația lui Mircea Lucescu rămâne una delicată, însă, potrivit celor mai recente informații, starea sa este stabilă.