Schimbări importante pentru șoferi și amenzi, din 27 martie

Inspectorul șef adjunct al Poliției Județene Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, a anunțat că, începând cu 27 martie 2026, intră în vigoare modificări privind plata amenzilor contravenționale și reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere.

Ce se schimbă concret

1. Plata amenzilor

Pentru anumite categorii de fapte contravenționale, contravenientul va putea achita jumătate din amenda efectiv aplicată de agentul constatator, dacă plătește în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

2. Reducerea suspendării permisului

Pentru a beneficia de reducerea perioadei de suspendare, apare o condiție nouă:

Solicitantul trebuie să dovedească faptul că a achitat toate amenzile contravenționale restante, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului.

Dovada se face doar cu certificat de atestare fiscală, emis de primăria de domiciliu, la data depunerii cererii.

Excepție: Șoferii fără domiciliu în România

În acest caz, se cere doar dovada plății amenzii care a dus la suspendarea permisului.

Ce acte normative sunt vizate

Modificările sunt prevăzute în OUG nr. 7/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 25 februarie 2026.

Sunt vizate:

Legea nr. 60/1991, adunări publice

Legea nr. 61/1991, ordine și liniște publică

Legea nr. 333/2003, paza bunurilor

Legea nr. 295/2004, regimul armelor

Legea nr. 126/1995, regimul materiilor explozive

OUG nr. 195/2002, circulația pe drumurile publice

Articole relevante pentru șoferi:

art. 104 alin. 1 lit. c

art. 113 alin. 11

Exemplu simplu

Un șofer cu permisul suspendat pentru viteză și cu alte amenzi neplătite nu mai poate obține reducerea perioadei de suspendare.

Acesta trebuie să achite toate amenzile și să prezinte certificatul fiscal. Fără acest document, cererea este respinsă.