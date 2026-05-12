Profesoară de 28 de ani din Suceava, găsită spânzurată

Descoperire tragică în județul Suceava: o profesoară de psihologie a fost găsită moartă la marginea unei păduri. Potrivit poliției, tânăra era în evidență cu depresie și urma tratament de specialitate.

Tragedie în comuna Dărmănești, județul Suceava. O profesoară de psihologie în vârstă de 28 de ani și-a pus capăt zilelor, fiind găsită spânzurată la marginea pădurii din Mărițeia Mică. Descoperirea a fost făcută luni, în jurul orei 18:45, când Inspectoratul Județean de Poliție Suceava a fost sesizat cu privire la incident, scrie publicația locală Știri de Bucovina.

Polițiștii confirmă decesul și precizează că tânăra era în evidență cu depresie și urma un tratament prescris de medicul psihiatru.

Potrivit unor surse apropiate familiei, profesoara ar fi avut neînțelegeri cu o directoare din unitatea de învățământ unde preda, situație care ar fi contribuit la agravarea stării sale emoționale. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre posibile legături între aceste tensiuni și gestul extrem făcut de femeie.

Cercetările au fost preluate de Biroul Poliției Criminale, împreună cu un procuror criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.