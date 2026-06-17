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PERSOANĂ CERCETATĂ PENTRU VIOL ASUPRA UNUI MINOR ȘI PORNOGRAFIE INFANTILĂ

PERSOANĂ CERCETATĂ PENTRU VIOL ASUPRA UNUI MINOR ȘI PORNOGRAFIE INFANTILĂ

PERSOANĂ CERCETATĂ PENTRU VIOL ASUPRA UNUI MINOR ȘI PORNOGRAFIE INFANTILĂ

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 17 iun. 2026, 20:53

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Botoșani, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 21 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și pornografie infantilă.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada cuprinsă între luna octombrie 2024 și finele lunii martie 2025, în apartamente închiriate cu regim hotelier din județul Suceava, persoana ar fi întreținut, în mod repetat, acte si raporturi sexuale cu o persoană vătămată minoră, de 15 ani, context în care ar fi realizat înregistrări video cu victima, pe care le-ar fi deținut într-un sistem de stocare a datelor.

De asemenea, începând cu anul 2023, la diferite intervale de timp, persoana cercetată, pe o platformă online, ar fi interacționat, în cadrul unor discuții tip videochat, cu mai mulți minori (prepuberi) cărora le-ar fi solicitat să își expună anumite părți ale corpului. Pe parcursul acestor conversații, persoana ar fi realizat 17 înregistrări video în care minorii se aflau în ipostaze sexuale explicite.

Totodată, între toamna anului 2024 și luna februarie a anului 2026 aceasta ar fi deținut, în mai multe sisteme informatice, peste 80 de fișiere video în care erau prezentați minori, de diferite vârste, atât fete, cât și băieți, supuși unor acte de natură sexuală.

La data de 15 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Botoșani au dispus reținerea persoanei cercetate.

Ieri, 16 iunie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Botoșani a dispus arestarea preventivă a acesteia, pentru 30 de zile.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

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