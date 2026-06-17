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PERSOANĂ CERCETATĂ PENTRU VIOL ASUPRA UNUI MINOR ȘI PORNOGRAFIE INFANTILĂ
PERSOANĂ CERCETATĂ PENTRU VIOL ASUPRA UNUI MINOR ȘI PORNOGRAFIE INFANTILĂ
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Botoșani, au documentat activitatea infracțională a unei persoane, de 21 de ani, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor și pornografie infantilă.
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