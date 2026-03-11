Orientul Mijlociu fierbe. Iranul lansează noi rachete spre Israel și statele din Golf

Sursă: realitatea.net

Iranul a lansat noi rachete către Israel și Statele din Golf, care au anunțat că au interceptat mai multe atacuri aeriene! Sirenele au sunat din nou în marile orașe israeliene, iar locuitorii s-au adăpostit în buncăre. Alertele s-au auzit și în Bahrain în această dimineață după atacurile de ieri, când mai multe persoane au fost rănite și o femeie și-a pierdut viața.

În paralel, Iranul a început să mineze Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru mare parte din transportul țițeiului în întreaga lume, din serviciile de informații americane citate de presa străină. În replică, Donald Trump a amenințat cu atacuri devastatoare. Iar, la scurt timp, armata americană a făcut publice imaginile cu ultimele bombardamente care au vizat 10 nave iraniene.

UPDATE 7:10 - Atac israelian asupra unui bloc de apartamente din centrul Beirutului

Atacurile israeliene au vizat miercuri un bloc de apartamente din centrul Beirutului, a anunţat presa de stat libaneză, marcând al doilea atac din oraş în ultimele zile, scrie Reuters. Nu au existat comentarii imediate din partea armatei israeliene şi nici rapoarte despre victime.

Un atac anterior din Beirut a ucis cinci membri ai Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice din Iran duminică.

UPDATE 6:30 - Navă container avariată lângă Emiratele Arabe Unite, aproape de Strâmtoarea Ormuz

O navă container a fost avariată de un proiectil necunoscut în largul coastei Emiratelor Arabe Unite, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, a anunţat miercuri Organizaţia Maritimă şi de Transport Britanic (UKMTO).

„Căpitanul unei nave container a raportat că nava a suferit daune cauzate de un proiectil probabil necunoscut”, a declarat agenţia. Incidentul s-a produs la 25 de mile marine (46 km) nord-vest de Emirate, foarte aproape de Strâmtoarea Ormuz. Nu au existat victime, iar echipajul este în siguranţă, a adăugat UKMTO, precizând că amploarea pagubelor este în curs de evaluare.

UPDATE 6:10 - Atac major asupra unui câmp petrolier saudit: Iranul își asumă ofensiva

Iranul a revendicat miercuri responsabilitatea pentru o ofensivă la scară largă care a vizat un câmp petrolier din Arabia Saudită, în timp ce Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) ia în considerare o eliberare fără precedent de rezerve strategice ca răspuns la creşterea preţurilor petrolului brut, potrivit AFP

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pe de altă parte mai multe videoclipuri publicate de Crucea Roșie Iraniană arată cum salvatorii din Teheran caută printre dărâmături victimele exploziilor. Israelul și Statele Unite ar fi lovit până acum cel puțin 10.000 de ținte civile. De asemenea, au continuat loviturile israeliene asupra Libanului. Mai multe rapoarte arată că au fost explozii puternice în sudul Beirutului.



Sunt imaginile din timpul noului atac al SUA asupra a 10 nave iraniene, în replică după ce Iranul a început să mineze strâmtoarea care asigură mai mult de o cincime din țițeiul transportat la nivel global. Conform oficialilor americani, Iranul încearcă să perturbe ruta maritimă. Deși stocul de mine al Iranului nu este cunoscut public, estimările de-a lungul anilor au variat între aproximativ 2.000 și 6.000 de mine navale produse în mare parte de Iran, China sau Rusia.



„Dacă au fost amplasate mine și nu vor fi retrase imediat, consecințele militare asupra Iranului vor fi la un nivel cum nu s-a mai văzut până acum”, a foat reacția extrem de dură a lui Donald Trump.



Între timp, democrații de rang înalt din Senat i-au trimis o scrisoare lui Donald Trump în care îi cer președintelui american audieri publice despre războiul cu Iranul. Marco Rubio și Pete Hegseth sunt somați să se prezinte sub jurământ în audieri publice pentru a răspunde la întrebările pe care poporul american le are despre obiectivele, amploarea și scopul final al acestui război.



