Oana Țoiu, despre drona prăbușită la Galați: „Avem certitudine că vorbim de o dronă a Federației Ruse"

Oana Țoiu, ministrul interimar de Externe, a confirmat vineri că drona care a explodat în cursul nopții pe un bloc din Galați aparține Federației Ruse.

„În acest moment, noi am informat atât aliaţii, cât şi Secretarul General NATO, împreună cu Ministerul Apărării şi partenerii europeni. Pe parcursul zilei o să fie şi o informare de presă din partea Ministerului Apărăriei Naţionale cu elementele adiţionale în ceea ce priveşte drona respectivă. Avem certitudine, în acest moment, că vorbim de o dronă a Federaţiei Ruse”, a declarat Oana Țoiu la un post TV.

Oana Țoiu: „Este inacceptabilă nu doar încălcarea spaţiului nostru aerian, ci şi riscul pe care îl generează asupra cetăţenilor noştri”

Țoiu a calificat incidentul drept „inacceptabil”, subliniind că nu este vorba doar de o încălcare a spațiului aerian românesc, ci și de un risc real pentru cetățeni.

De asemenea, ministrul de Externe a anunțat că România va crește presiunea diplomatică asupra Moscovei și va susține, în formate aliate și europene, întărirea flancului estic.

„Ambasadorul Federaţiei Ruse în România a fost convocat şi a venit la sediul MAE la momentul acelor declaraţii, pentru a i se pune în vedere protestul României. Un lucru foarte important este că toate ambasadele şi-au păstrat misiunile prezente pe teritoriul Ucrainei, ca semn de solidaritate, dar şi pentru că în momentul în care încep ţările europene, aliaţii NATO, să dea înapoi în faţa acestor ameninţări nejustificate din partea Federaţiei Ruse, acela ar fi un moment pe care nu vrem să-l vedem”, a declarat Oana Țoiu.

Nicușor Dan, anunț în cursul zilei despre posibila activare a Articolului 4 din Tratatul NATO

Întrebată despre posibila activare a Articolului 4 din Tratatul NATO, ministrul interimar a răspuns că „este un incident de o gravitate majoră” și că președintele va face un anunț în cursul zilei. Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la sediul MAE, convocarea rămânând valabilă.

O dronă de tip Geran-2, de proveniență rusească, s-a prăbușit în noaptea de vineri pe un bloc din Galați, provocând o explozie și un incendiu la etajul 10. Două persoane au fost rănite și transportate la spital, alte două au suferit atacuri de panică. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru județele Galați, Brăila și Tulcea. Două aeronave F-16 de la Baza Fetești, sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT, au fost ridicate în alertă, piloții având autorizare de angajare a țintelor pe toată durata intervenției.

Potrivit MApN, de la începutul războiului din Ucraina au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României în 47 de situații, dintre care 12 doar în cursul acestui an.