Mihail Neamțu (deputat AUR): „CNA refuză să se prezinte în Parlament și evită explicațiile privind închiderea Realitatea Plus și Gold FM”

Publicat 10 apr. 2026, 12:51 Actualizat 1 mai 2026, 08:51

Deputatul AUR Mihail Neamțu, președintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților, condamnă refuzul conducerii CNA de a se prezenta la audierile programate pentru 9 aprilie 2026, ora 14:00, invocând motive administrative, în loc să ofere explicații asupra unor decizii care privesc libertatea de exprimare a presei.

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