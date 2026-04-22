Madonna, jefuită după Coachella: oferă recompensă pentru ținutele dispărute
Madonna a anunțat că mai multe piese vestimentare purtate pe scena festivalului Coachella au dispărut, iar artista oferă o recompensă pentru recuperarea acestora.
Cântăreața a dezvăluit pe rețelele sociale că ținutele făceau parte din arhiva sa personală și aveau o valoare sentimentală deosebită, fiind chiar aceleași piese purtate la prima sa apariție la Coachella, în urmă cu două decenii.
În timpul show-ului surpriză susținut alături de Sabrina Carpenter, Madonna a readus în atenție un moment emblematic din cariera sa, purtând corsetul, cizmele și jacheta Gucci care au devenit simbolice pentru acel debut.
Ulterior, artista a transmis că dispariția acestor obiecte i-a umbrit bucuria momentului. Ea a subliniat că nu este vorba doar despre simple haine, ci despre piese importante din istoria sa artistică.
Madonna a făcut apel la cei care ar putea avea informații să contacteze echipa sa, exprimându-și speranța că obiectele vor fi returnate în siguranță și anunțând că este dispusă să ofere o recompensă pentru recuperarea lor.
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News