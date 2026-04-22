Numărul călătorilor la aeroportul Sucevei a crescut în martie 2026 cu peste 40%

Traficul de pasageri pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava a înregistrat o creștere puternică în martie 2026, consolidând importanța tot mai mare a aeroportului din Salcea în rețeaua aeroportuară națională. Cu 75.169 de pasageri procesați, Suceava și-a păstrat poziția a șasea la nivel național și a bifat una dintre cele mai consistente evoluții față de aceeași perioadă a anului trecut: aproape 43% peste nivelul din martie 2025. Principalul motor al acestei creșteri rămâne traficul extern, care generează peste 94% din totalul pasagerilor.

Aeroportul sucevean își menține astfel locul 6 în clasamentul național, la fel ca în februarie, potrivit datelor Asociației Aeroporturilor din România. Poziția este susținută în continuare de cererea ridicată pentru cursele externe, inclusiv cele către destinații din afara spațiului Schengen.

În martie, pe aeroportul „Ștefan cel Mare” au fost procesați 75.169 de pasageri, în creștere față de cei 68.518 înregistrați în februarie. Cu toate acestea, aeroportul din Salcea rămâne în urma celui din Timișoara, situație similară și în luna ianuarie. Acest lucru arată că aeroportul timișorean nu a reușit încă să revină pe locul al patrulea, poziție pe care a ocupat-o ani la rând, după ce în ultimele luni a fost depășit de Aeroportul Băneasa.

În luna martie, Aeroportul Băneasa a depășit ușor pragul de 120.000 de pasageri, în timp ce Timișoara s-a situat la aproximativ 4.000 de pasageri în urma celui de-al doilea aeroport al Capitalei. Față de februarie, atât Suceava, cât și Băneasa și Timișoara au înregistrat creșteri ale traficului. Totuși, avansul de peste 6.500 de pasageri consemnat de Suceava în martie, comparativ cu februarie, nu a fost suficient pentru a depăși nivelul din ianuarie, când aeroportul a raportat 76.221 de pasageri.

Traficul extern continuă să fie elementul definitoriu pentru evoluția aeroportului sucevean. Dacă în februarie aproape 65.000 de pasageri au călătorit pe rutele externe operate de la Suceava, în martie numărul acestora a depășit ușor 71.000. Acest volum rămâne mai mare decât traficul total înregistrat de aeroporturile clasate imediat după Suceava, respectiv Craiova și Sibiu, care au ocupat și în martie locurile 7 și 8 în ierarhia Asociației Aeroporturilor din România.