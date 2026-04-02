Linia de autobuz 26 revine în circulație la Suceava începând de luni, 6 aprilie 2026.

Anunțul a fost făcut de Societatea de Transport Public Local, după o perioadă de aproximativ două săptămâni în care traseul a fost suspendat.

Autobuzele vor circula de luni până vineri, cu o frecvență de o oră, după un program redus. Plecările din cartierul Stejari sunt programate la orele fixe, între 7:00 și 16:00. Din Centru, autobuzele vor pleca la și jumătate, între 7:30 și 16:30.

Reprezentanții TPL au decis reluarea traseului în urma numeroaselor solicitări venite din partea călătorilor din zonă. Directorul societății, Gabriel Petruc, a explicat că lipsa de personal a dus inițial la retragerea liniei.

Acesta a precizat că problema nu este încă rezolvată. TPL se confruntă în continuare cu un deficit de șoferi, iar situația depinde de aprobarea unui memorandum de către Guvern, care ar permite deblocarea posturilor și angajarea de personal nou.

În prezent, societatea are mai puțini angajați decât în perioada în care nu gestiona traseele metropolitane. Reluarea liniei 26 vine ca o soluție temporară pentru a răspunde cererii crescute din partea călătorilor.