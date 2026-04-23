Kremlinul: Putin se poate întâlni cu Zelenski doar pentru finalizarea acordului privind conflictul

Sursă: realitatea.net

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, ar putea avea o întâlnire cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, doar în scopul finalizării unor acorduri privind conflictul, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Cel puţin doi morţi, un dispărut şi opt răniţi într-un atac rus la Dnipro.

Cel puţin două persoane au fost ucise, una este dată dispărută şi alte opt au fost rănite într-un atac rus la Dnipro, în centrul Ucrainei, au anunţat joi autorităţile regionale, informează AFP.

„Două persoane au fost ucise şi alte opt rănite. (...) O persoană este încă dată dispărută”, a scris pe Telegram şeful administraţiei regionale din Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha. El a precizat că au fost lovite o clădire de locuinţe, un magazin şi o maşină.

Oraşul industrial Dnipro se află la peste 100 de kilometri de linia frontului care traversează estul şi sudul Ucrainei. Un atac rus provocase deja patru morţi în această zonă la 14 aprilie.

Negocierile dintre Kiev şi Moscova, mediate de SUA, sunt în impas de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, care a distras atenţia Washingtonului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Comentariile lui Peskov, făcute la televiziunea de stat și citate de agențiile ruse de presă, vin după ce ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha, a anunțat că Kievul a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire între cei doi lideri, în încercarea de a relansa negocierile de pace aflate în impas, relatează Reuters .

„Principalul lucru este scopul acestei întâlniri. De ce ar trebui să se întâlnească? Putin a spus că este pregătit pentru o întâlnire la Moscova în orice moment”, a declarat Peskov.

El a subliniat că „principalul lucru este să existe un motiv pentru întâlnire și ca aceasta să fie productivă. Și poate fi doar în scopul finalizării unor acorduri”.

Peskov a mai afirmat că o astfel de întâlnire necesită o pregătire atentă și „voință politică din partea regimului de la Kiev, iar deocamdată nu vedem o astfel de voință politică”.

Potrivit acestuia, obiectivul principal al Rusiei în operațiunea militară - pe care o numește „operațiune militară specială” - este protejarea intereselor sale vitale și prevenirea atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice și altor ținte, descrise de el drept „pericolul terorismului din regiunea Kiev”.