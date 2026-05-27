Incendiu la o construcție din târgul auto Cumpărătura.
Pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, împreună cu lucrători ai SVSU Bosanci, au intervenit cu trei autospeciale de stingere la un incendiu izbucnit în incinta târgului auto din localitatea Cumpărătura.
La sosirea echipajelor, focul se manifesta generalizat la o construcție cu destinația de grup sanitar și la o autoutilitară aflată în apropiere. Exista risc de extindere către alte bunuri din zonă.
Intervenția rapidă a pompierilor a dus la localizarea și stingerea incendiului. Nu au fost înregistrate victime.
Echipajele acționează în continuare pentru îndepărtarea efectelor produse și pentru stabilirea cauzei probabile a izbucnirii incendiului.
