Incendiu în pădurea Marginea: peste 100 de oameni luptă cu flăcările din 9 octombrie

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 07:34

Peste 100 de pompieri militari, lucrători silvici și voluntari intervin din 9 octombrie pentru stingerea unui incendiu izbucnit în fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Marginea. Focul a afectat aproximativ 15 hectare.

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