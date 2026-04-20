Gică Hagi, dezvăluiri emoționante despre ultimul mesaj primit de la Mircea Lucescu

Gheorghe Hagi a fost numit selecționer al echipei naționale a României, preluând această funcție după Mircea Lucescu. În cadrul conferinței de prezentare, organizată de Răzvan Burleanu, fostul mare internațional a ținut să aducă un omagiu celui pe care l-a considerat mentorul său.

Relația dintre cei doi a fost una apropiată, încă din perioada în care Lucescu i-a oferit lui Hagi șansa de a evolua pentru echipa națională la o vârstă fragedă. Noul selecționer a subliniat influența majoră pe care „Il Luce” a avut-o asupra carierei și formării sale.

Hagi a vorbit despre curajul fostului antrenor, amintind că acesta a avut încredere în el încă de la început, oferindu-i oportunitatea de a juca la cel mai înalt nivel, în ciuda experienței limitate din acel moment.

Actualul selecționer a explicat că lecțiile primite de-a lungul timpului de la antrenorii importanți, atât din România, cât și din străinătate, l-au ajutat să își formeze propria viziune.

El speră să obțină rezultate importante și consideră că atât el, cât și echipa, au responsabilitatea de a aduce bucurie suporterilor prin performanțe.