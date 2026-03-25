Fabrica de bani falși descoperită în Suceava: trei români reținuți, 2 milioane de euro falsificați. Banii ajungeau în Bulgaria

Trei bărbați, de cetățenie română, au fost reținuți după ce anchetatorii au descoperit o fabrică de bani falși într-un imobil aflat în construcție, în localitatea Burla, județul Suceava. Gruparea, din care făcea parte și un cetățean italian, ar fi produs aproximativ 2 milioane de euro falși, majoritatea puși în circulație în Bulgaria.

Rețineri și acuzații grave

IGPR și DIICOT au anunțat miercuri reținerea a trei bărbați de 25, 31 și 41 de ani, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, falsificare de monede, complicitate la falsificare, punerea în circulație de valori străine falsificate, dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și deținerea de instrumente pentru falsificare.

Potrivit anchetatorilor, în octombrie 2025, cei trei, împreună cu un cetățean italian, ar fi format o grupare care a acționat în România și Bulgaria până la 24 martie 2026, având ca scop falsificarea de bancnote și distribuirea acestora.

Imprimerie clandestină în Suceava

Persoana de 41 de ani, considerată liderul grupării, ar fi înființat în județul Suceava o imprimerie clandestină pentru fabricarea de bancnote false de 200, 100 și 50 de euro. Acesta ar fi procurat hârtia și materialele necesare, iar împreună cu cetățeanul italian ar fi transportat bancnotele falsificate în România și Bulgaria.

În perioada octombrie 2025 – 24 martie 2026, gruparea ar fi produs aproximativ 2.000.000 de euro falși, dintre care circa 1.200.000 de euro ar fi fost distribuiți în Bulgaria.

Percheziții și capturi importante

În urma perchezițiilor efectuate marți în localitatea Burla, anchetatorii au descoperit fabrica de bani amenajată într-un imobil în construcție, situat într-o zonă izolată.

Poliția a ridicat 1.281.400 de euro falși, pigmenți și holograme, coli de hârtie A3 folosite la imprimare, un dispozitiv CNC laser cu răcire pe aer, o presă termică, echipamente informatice, imprimante și alte probe relevante.

Miercuri, procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Iași cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor trei persoane reținute.