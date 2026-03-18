Elevii din partea minorităților susțin proba de Limba și literatura maternă, în cadrul Simulării Evaluării Naționale

Elevii de clasa a VIII-a din partea minorităților naționale susțin miercuri proba de Limba și literatura maternă din cadrul simulării Evaluării Naționale.

Luni a avut loc prima probă a simulării - la Limba și literatura română, 4.545 de unități de învățământ, adică 97,8% dintre școlile care au nivel gimnazial, participând la examen. Peste 145.200 de elevi și-au verificat cunoștințele cu această ocazie. 104 școli nu au organizat simularea.



Marți a fost susținută proba la Matematică.



Rezultatele vor fi comunicate individual, și nu prin afișare, în data de 30 martie.



Anul acesta, simularea Evaluării Naționale nu se desfășoară în toate școlile, după ce sindicatele din domeniu le-au cerut profesorilor să nu participe la testări, pe fondul nemulțumirilor legate de măsurile de austeritate luate de Guvern.



Secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării Sorin Ion a declarat vinerea trecută că pentru copiii de clasa a VIII-a din unitățile de învățământ în care nu se organizează simularea Evaluării Naționale există posibilitatea de a susține ulterior examenele la nivel de școală.