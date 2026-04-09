Cum va fi vremea de Paște? Prognoză specială de la meteorologul ANM Radu Ilea

Sărbătorile pascale din acest an vin cu o vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă, potrivit declarațiilor oferite în exclusivitate de meteorologul Radu Ilea, reprezentant al Administrația Națională de Meteorologie.

Vreme rece în toată țara, încă de la începutul perioadei

Conform specialistului, răcirea accentuată a vremii se resimte încă de astăzi și va continua și în zilele următoare. Temperaturile maxime din această zi se vor încadra între 4 și 14°C, în timp ce mâine valorile vor rămâne la un nivel similar, între 5 și 14°C.

Chiar dacă ziua de sâmbătă aduce o ușoară încălzire în majoritatea regiunilor, valorile termice vor rămâne sub mediile obișnuite ale perioadei. Astfel, maximele vor varia între 5°C în estul Transilvaniei și până la aproximativ 16°C în sud-vestul țării.

Noaptea de Înviere, una dintre cele mai reci din ultimii ani

Un aspect important semnalat de meteorologi este legat de temperaturile minime din noaptea de Înviere. Acestea vor coborî semnificativ, situându-se între -6°C în depresiunile Carpaților Orientali și până la aproximativ 7°C pe litoral.

„Vor caracteriza o vreme deosebit de rece pentru această perioadă”, avertizează Radu Ilea.

Vânt puternic și avertizări meteo în vigoare

Din punct de vedere al fenomenelor meteorologice, până la ora 10:00 sunt active avertizări de tip cod galben și cod portocaliu, în special la altitudini de peste 1700 de metri în Carpații Meridionali.

Pe parcursul zilei, sunt așteptate intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, în zona montană, dar și în Moldova și Transilvania.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va fi închisă și rece. Astăzi sunt așteptați nori și precipitații slabe sub formă de ploaie, iar în cursul nopții pot apărea și lapovițe. Temperaturile maxime vor ajunge la 11–13°C, iar minimele vor coborî la 2–4°C.

În zilele următoare, vremea se va menține rece, cu maxime în jur de 11°C și minime între 1 și 4°C.

În noaptea de Înviere, bucureștenii vor avea parte de temperaturi scăzute, între 0 și 3°C în zona centrală, însă fără precipitații. Sâmbătă vor fi înnorări temporare și condiții de ploaie slabă, dar noaptea va rămâne uscată, deși rece.