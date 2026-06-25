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Copil de 9 ani rănit într-un accident rutier pe o stradă din Rădăuți

Copil de 9 ani rănit într-un accident rutier pe o stradă din Rădăuți

Copil de 9 ani rănit într-un accident rutier pe o stradă din Rădăuți

Realitatea de Suceava
Scris de Realitatea de Suceava Publicat: 25 iun. 2026, 22:26

Un copil în vârstă de 9 ani a fost rănit după ce a fost implicat într-un accident rutier produs pe o stradă din municipiul Rădăuți.

Potrivit informațiilor obținute de polițiști, un bărbat de 37 de ani conducea un autoturism când a fost surprins de apariția bruscă a minorului pe partea carosabilă. Din primele verificări a rezultat că băiatul s-a angajat în traversarea străzii printr-un loc nepermis și fără să se asigure corespunzător.

Copilul a fost acroșat de partea frontală a mașinii și proiectat pe asfalt. În urma impactului, acesta a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți pentru investigații și îngrijiri medicale.

Medicii au stabilit un diagnostic preliminar de contuzie la cotul drept și escoriații, minorul fiind încadrat ca rănit ușor.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând că nu consumase alcool înainte de producerea accidentului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

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