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Copil de 9 ani rănit într-un accident rutier pe o stradă din Rădăuți
Copil de 9 ani rănit într-un accident rutier pe o stradă din Rădăuți
Un copil în vârstă de 9 ani a fost rănit după ce a fost implicat într-un accident rutier produs pe o stradă din municipiul Rădăuți.
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