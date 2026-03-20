Consulul României la Haifa dezminte zvonurile privind închiderea Mormântului lui Iisus Hristos
Consulul îndeamnă credincioşii să nu dea curs acestui gen de mesaje neverificate care circulă online şi să se informeze doar din surse oficiale.
Informaţiile privind interzicerea slujbelor pascale în Israel şi presupusa închidere a Mormântului lui Hristos sunt false, atenţionează consulul României la Haifa, Adrian Brâncoveanu.
Pe contul său de Instagram, consulul îndeamnă credincioşii să nu dea curs acestui gen de mesaje neverificate care circulă online şi să se informeze doar din surse oficiale şi de încredere.
Şi reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, a precizat, pentru Basilica.ro, că nu există o decizie oficială din partea statului Israel sau din partea Patriarhiei Ierusalimului cu privire la slujbele din perioada pascală.
Citește și:
- 11:53 - Atenție la noi tentative de fraudă. False convocări cu presupuse infracțiuni circulă în numele Poliției
- 11:50 - Trei pacienți cu arsuri, transportați în Germania cu o aeronavă militară românească
- 11:48 - Pâinea se scumpește înainte de Paște: românii vor plăti mult mai mult pentru produsele de bază
- 11:46 - Ilie Bolojan sfidează din nou presa, chiar în ziua crucială a votului pentru buget
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News