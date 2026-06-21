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Circulaţia feroviară, întreruptă între Iacobeni şi Coşna, judeţul Suceava. Furtuna a afectat alimentarea cu energie electrică a liniei de contact

Tren

Tren

Scris de Daniel Onescu Publicat: 21 iun. 2026, 06:50

Traficul feroviar a fost întrerupt sâmbătă seară între stațiile Iacobeni și Coșna, în județul Suceava, după ce o furtună puternică a avariat alimentarea cu energie electrică a liniei de contact. Din cauza incidentului, două trenuri au rămas temporar staționate în halte. Defecțiunile au fost semnalate în zona Coșna, iar sectorul Floreni–Coșna a rămas fără alimentare cu energie electrică.

"Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. informează că, începând cu ora 19:13, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iaşi, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact a fost afectată temporar pe distanţa Iacobeni - Coşna. Situaţia a fost generată de declanşări în reţeaua de alimentare cu energie electrică, produse în contextul unei furtuni de scurtă durată, cu rafale de vânt, manifestată în zona Coşna. Linia de contact asigură alimentarea locomotivelor electrice, iar întreruperea tensiunii impune verificări tehnice înainte de reluarea circulaţiei în condiţii normale de siguranţă", a anunţat compania.

Potrivit reprezentanților CFR, trenul R 5703 a staţionat temporar în halta de mişcare Argeştru, iar trenul IR 1831 a staţionat temporar în halta de mişcare Roşu.

La ora 19:40, linia de contact a fost repusă sub tensiune pe distanţa Iacobeni - Floreni, pentru asigurarea circulaţiei trenurilor R 5703 şi IR 1831. În continuare, distanţa Floreni - Coşna rămâne scoasă de sub tensiune, până la finalizarea verificărilor şi remedierea deficienţei constatate. Pentru intervenţie, a fost îndrumată din Vatra Dornei o drezină pantograf, utilaj specializat utilizat pentru verificarea şi remedierea defecţiunilor la linia de contact, a mai transmis CFR.

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