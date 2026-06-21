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Actualitate· 1 min citire
Circulaţia feroviară, întreruptă între Iacobeni şi Coşna, judeţul Suceava. Furtuna a afectat alimentarea cu energie electrică a liniei de contact
Tren
Traficul feroviar a fost întrerupt sâmbătă seară între stațiile Iacobeni și Coșna, în județul Suceava, după ce o furtună puternică a avariat alimentarea cu energie electrică a liniei de contact. Din cauza incidentului, două trenuri au rămas temporar staționate în halte. Defecțiunile au fost semnalate în zona Coșna, iar sectorul Floreni–Coșna a rămas fără alimentare cu energie electrică.
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