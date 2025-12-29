Barajul Paltinu are un coeficient de umplere de 54%, suficient pentru a asigura necesarul de apă

Duminică au fost realizate noi intervenții tehnice la baraj

Coeficientul de umplere în acumularea de la Paltinu era în această dimineață de 54%.

Volumul este suficient să asigure necesarul de apă brută pe termen mediu și lung, anunță Administrația Națională Apele Române.

Duminică au fost realizate noi intervenții tehnice la baraj în continuarea operațiunilor desfășurate în ultimele săptămâni pentru stabilizarea și readucerea în parametrii de funcționare a sistemului de alimentare cu apă.

La o lună de la debutul crizei apei în județul Prahova, sistemul se află acum într-o stare de normalitate operațională, scrie în comunicatul Apelor Române.

Dar, pentru că lucrările la baraj trebuie să continue, este necesar să se realizeze rezervoare și bazine suplimentare, să se foreze puțuri, să se dezvolte surse alternative de alimentare cu apă.