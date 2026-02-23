Arestare de răsunet în Marea Britanie: Peter Mandelson, vizat într-o anchetă legată de Epstein”

Fostul diplomat britanic Peter Mandelson a fost arestat luni de poliția londoneză, în cadrul anchetei privind legăturile cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, potrivit informațiilor transmise de AFP.

Autoritățile au precizat că un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost reținut, fiind suspectat de abateri comise în exercitarea unei funcții publice. Acesta a fost arestat la o adresă din cartierul Camden, pe 23 februarie, și transportat la o secție de poliție din Londra pentru audieri.

Intervenția poliției a avut loc după efectuarea unor percheziții la două imobile din zonele Wiltshire și Camden, în baza unor mandate emise de anchetatori.

Peter Mandelson și-a început cariera politică în anii ’80, în cadrul Partidul Laburist, devenind una dintre figurile influente ale formațiunii. El a avut un rol important în mișcarea „New Labour” și în victoria electorală obținută de Tony Blair în 1997.

În decembrie 2024, Mandelson a fost numit ambasador al Regatului Unit la Washington de către premierul Keir Starmer. La momentul respectiv, era deja cunoscut faptul că acesta întreținuse o relație de prietenie cu Jeffrey Epstein.

În septembrie anul trecut, fostul diplomat a fost demis din funcție, după ce Downing Street a anunțat apariția unor informații noi privind amploarea relației sale cu Epstein.

Ulterior, Mandelson a renunțat și la calitatea de membru al Camera Lorzilor, după publicarea în Statele Unite a unor documente judiciare care au ridicat noi semne de întrebare asupra legăturilor sale cu finanțistul american.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare privind eventualele acuzații formale.