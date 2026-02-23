Tragedie în timpul serviciului: jandarm de 40 de ani, găsit fără viață pe stradă. Sindicatele acuză suprasolicitarea

Un jandarm în vârstă de 40 de ani din București și-a pierdut viața în timpul programului de lucru, în timp ce se afla în misiune pe stradă. Cazul a stârnit reacții puternice din partea sindicatelor din sistemul de ordine publică, care reclamă nivelul ridicat de stres și epuizare în rândul angajaților.

Decesul plutonierului adjutant Marian Spînu a fost confirmat de Jandarmeria Română, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților.

„Îl vom păstra în amintire ca pe un coleg dedicat și un profesionist care și-a îndeplinit misiunea cu responsabilitate și devotament. Suntem alături de familia îndurerată în aceste momente dificile”, a transmis instituția.

Reprezentanții sindicatelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne susțin că tragedia scoate la iveală problemele grave din sistem, generate de volumul mare de muncă, programul prelungit și lipsa unor condiții adecvate.

Cei de la Sindicatul Europol au criticat politicile privind vârsta de pensionare și condițiile de lucru, făcând referire la declarațiile premierului Ilie Bolojan.

„Colegul nostru a căzut în timpul serviciului, fără nicio șansă de supraviețuire. În timp ce oamenii din stradă se confruntă zilnic cu stres, nopți nedormite și intervenții riscante, se discută despre prelungirea vârstei de pensionare. Pentru cine este această măsură?”, au transmis sindicaliștii.

Aceștia atrag atenția că militarii și polițiștii nu pot fi tratați la fel ca alți funcționari publici, având în vedere riscurile și solicitarea fizică și psihică la care sunt supuși.

„Deciziile luate din birouri nu reflectă realitatea din teren. Nu poți vorbi despre sustenabilitate fără să înțelegi ce înseamnă misiuni la orice oră, în condiții dificile și cu pericol constant”, au mai spus reprezentanții sindicali. La rândul lor, membrii SNPPC au semnalat faptul că epuizarea și orele suplimentare afectează grav sănătatea angajaților din sistem.

„Stresul continuu, lipsa recuperării, condițiile meteo extreme și presiunea psihică duc, în timp, la îmbolnăviri grave. Tot mai mulți colegi se sting la 30, 40 sau 50 de ani, din cauze legate de serviciu”, au transmis aceștia.

Sindicatele cer autorităților să analizeze urgent situația personalului din structurile de ordine publică și să adopte măsuri concrete pentru protejarea sănătății angajaților.