Alertă meteo de ploi torențiale și vijelii. ANM anunță grindină și rafale de până la 50 km/h în mai multe regiuni

Publicat 2 sept. 2026, 10:17 Sursă Realitatea.net

Vremea devine instabilă în mai multe zone ale țării, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină. Informarea ANM este valabilă de miercuri, 2 septembrie, ora 13:00, până joi seara.

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