Accident grav pe centura Sucevei

Un accident rutier foarte grav a avut loc astăzi pe centura ocolitoare a municipiului Suceava. În eveniment au fost implicate trei autoturisme și un autotren.

La fața locului au intervenit rapid pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere, dar și un echipaj SMURD. Intervenția a fost sprijinită de patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Primele informații au arătat că patru persoane au fost rănite, dintre care una a rămas încarcerată. Salvatorii au acționat prompt și au reușit să extragă victima, care a fost predată echipajelor medicale.

Toate cele patru persoane implicate erau conștiente și cooperante. După acordarea primului ajutor la fața locului, acestea au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru investigații și tratament.

Cea mai gravă victimă este un bărbat de 58 de ani. Acesta a suferit o fractură de femur stâng, contuzii toraco abdominale și leziuni la nivelul coloanei lombare. Alte trei persoane, doi bărbați de 30 și 25 de ani și o femeie de 28 de ani, au suferit contuzii minore.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili exact cum s a produs accidentul.