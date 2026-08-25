Advertising
Actualitate· 1 min citire
Accident grav în Iași: doi bărbați au sărit dintr-un camion de 38 de tone rămas fără frâne
Poliție
Un camion de 38 de tone a rămas fără control în comuna Scobinți, județul Iași, după o posibilă defecțiune a sistemului de frânare. Șoferul, în vârstă de 38 de ani, și pasagerul de 36 de ani au sărit din cabină în timp ce vehiculul se deplasa, după aproximativ doi kilometri în care camionul a continuat să înainteze fără să poată fi oprit.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 18:23Uleiul de măsline care costă cât o mașină. Cât plătesc cei care vor una dintre cele mai scumpe sticle din lume
- 17:21Dosarul Nordis se extinde: 109 persoane au depus noi plângeri, iar prejudiciul trece de 14 milioane de euro
- 16:49Bursa de la București atinge un nou record: România ajunge la 10 companii în FTSE Global All Cap
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News